A legendás zenésznek fájdalmas betegsége miatt kellett lemondania szenvedélyéről

A zenész életét megkeserítette a szörnyű betegség.

Bruce Springsteen hosszas kihagyás után visszatért a színpadra, miután fájdalmas gyomorfekéllyel küzdött.

Bruce Springsteen resumes tour after postponing dates due to ‘monster’ peptic ulcer disease https://t.co/IgeaqSrBl3 pic.twitter.com/MbJyiqLrCi — New York Post (@nypost) March 20, 2024

A zenész tavaly augusztusban egy meg nem nevezet betegség miatt mondta le koncertjeit. Egy hónappal később bevallotta, hogy a gyomorfekély ellehetetlenítette a szenvedélyétől, a zenéléstől.

A 74 éves rockert tapsvihar fogadta, amikor folytatta várva várt turnéját a Phoenix-i Footprint Centerben.

„Először is Phoenix, szeretnék elnézést kérni a kellemetlenségért, mert át kellett helyeznünk a koncertet egy új időpontra. Remélem a mai koncert kárpótol titeket a várakozásért” – köszöntötte tomboló közönségét Bruce.

Springsteen 2022 májusában jelentette be a világ körüli turnét. A folytatást 17 országban, 52 fellépéssel folytatják. Az utolsó koncertet november 22-én Vancouverben adja majd.

A zenei legenda 20-szoros Grammy-díjas, és olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a Born to Run, a Dancing in the Dark és a Glory Days. Springsteen a világ egyik legjobban kereső művésze – Grammy-díjai mellett két Golden Globe-díj, egy Oscar-díj és egy Tony különdíj is fűződik a nevéhez.