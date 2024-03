Johnny Depp magából kikelve üvöltözött, porig alázta a kolléganőjét

Megrázó interjúban mesélt Lola Glaudini, a Betépve című film sztárja, aki elszenvedője volt Depp kirohanásának.

Az 52 éves Lola Glaudini, a Gyilkos elmék sztárja, aki a 2001-es Betépve című filmben játszott együtt Johnny Deppel, egy interjúban árulta el, hogy a színész a forgatáson minősíthetetlenül beszélt vele és idiótának nevezte.

Lola Glaudini claims ‘Blow’ co-star Johnny Depp called her a ‘f—king idiot’ on set in resurfaced interview https://t.co/CAUO3qPjcK pic.twitter.com/I0IbMD9E6g — Page Six (@PageSix) March 20, 2024

„A legelső napomon, amikor még nem is találkoztam Johnny Deppel, a rendező Ted Demme odajött és azt kérte, hogy egy bizonyos jelenetben, amikor Johnny mond nekem valamit, azon nevessem el magam jó hangosan.”

Amikor a kamerák forogni kezdtek, a színésznő pontosan azt tette, amit kértek tőle. Nevetése azonban igencsak megviselte a Karib-tenger kalózai színészét. Depp állítólag a forgatási szünetben letámadta Lolát, és a következőket mondta a színésznőnek: „Ki a franc vagy? Ki a francnak képzeled magad? Rohadtul fogd be. Nevetségessé teszed a szövegemet, te idióta. Ó, már nem olyan vicces? Most már be tudod fogni? Na, most végre csendben vagy, maradj is így.”

Johnny Depp amerikai színész a Jeanne du Barry című filmje bemutatójára alkalmából tartott fotózáson a 76. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2023. május 17-én (Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)

Lolát megrázta az állítólagos incidens, különösen azután, hogy annyi évet töltött Depp munkásságának csodálatával. A színésznő megjegyezte, hogy a rendező, aki kevesebb mint egy évvel a film bemutatása után halt meg, nem ment oda és nem mondott semmit. Glaudinit megviselték a történtek és alig bírta ki az aznapi forgatásokat, azonban Depp még aznap megkereste, hogy bocsánatot kérjen tőle, és elmagyarázza, hogy a szerep miatti feszültségét olyasvalakin töltötte ki, aki nem ezt érdemelte.

„Meg tudtam bocsátani, láttam rajta, hogy komolyan gondolja, bántja, amiért így beszélt velem. Ezek után, már minden rendben ment a forgatáson” – zárta le Lola a történetet.

Kapcsolódó tartalom

Az Ollókezű Edward sztárjának egyik képviselője elmondta, hogy a színész mindig is fontosnak tartotta, hogy jó munkakapcsolatot tartson fenn színésztársaival, és Lola Glaudini beszámolója nagyban különbözik mások visszaemlékezésétől arról a napról. Samuel Sarkar, a film hangtechnikusa, aki folyamatosan Johnny mikrofonjára volt kapcsolva, soha nem hallott hangos kirohanást a színész szájából.