Tragikus síbalesetben vesztette életét – 15 éve hunyt el Natasha Richardson

A színésznő halálának 15. évfordulóján fia egy szívszorító posztban emlékezett meg néhai édesanyjáról, az Apád-anyád idejöjjön sztárjáról.

Natasha Richardson’s son pays emotional tribute on 15th anniversary of her death: ‘I look forward to reuniting one day’ https://t.co/LvhWiap6g4 pic.twitter.com/stHNbD4Lty

— New York Post (@nypost) March 19, 2024