Sokkoló pert akasztottak a Marvel-színész nyakába

Jonathan Majorst egykori barátnője fojtogatásával vádolják.

A Hangya és a Darázs, valamint a Loki sztárját karácsony előtt ítélte el a bíróság, és ezzel egyidejűleg a Marvel meg is vált az új feltörekvő színészétől, akit a főgonosz, Kang, a hódító szerepére választották ki. Majorst ezen kívül további két Marvel-produkcióhoz szerződtették már le.

Jonathan Majors accused of strangling ex-girlfriend, defamation in new lawsuit https://t.co/vyi85MEQov pic.twitter.com/XfrX2qSNee — Page Six (@PageSix) March 20, 2024

Jonathan Majors volt barátnője, Grace Jabbari kedden nyújtotta be New Yorkban a keresetet, amelyben azzal vádolja a színészt, hogy testi sértést és bántalmazást követett el ellene. A dokumentumokhoz több bizonyítékot is csatolt.

Grace Jabbari és Majors 2021 augusztusában kezdtek el randevúzni, miután megismerkedtek A Hangya és a Darázs: Kvantumánia forgatásán.

A Mission: Impossible és a Barbie 30 éves színésznője az esküdteknek elmondta, hogy kapcsolatuk kezdetben remek volt, a gondok azután kezdődtek, hogy először felmerült egy beszélgetés kapcsán Grace volt párja.

„Az volt az első alkalom, hogy féltem tőle. Tudtam, hogy soha többé nem említem az exemet vagy bárkit, akivel korábban randiztam.”

A későbbiekben Grace állítása szerint többször előfordult, hogy a Marvel-filmek sztárja erőszakosan lépett fel vele szemben, majd tettét megbánva könyörgött a színésznőnek, hogy ne hagyja el, és ilyenkor rendszerint öngyilkossággal fenyegetőzött.

Majorst 2023. március 25-én tartóztatták le, miután ő és Jabbari vitába keveredtek egy brooklyni bárból hazafelé tartva. A színész jelenleg három vádponttal néz szembe: testi sértés, zaklatás és súlyos erőszak.

A színészt december 18-án ítélte el a bíróság testi sértés és zaklatás vádjában. Az ítélethirdetésre február 6-án került volna sor, azonban Majors jogi csapata fellebbezést nyújtott be, így áprilisig halasztották az ügyet. Amennyiben a színészt bűnösnek találják, akár egy év börtönbüntetést is kaphat.