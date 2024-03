Betegsége miatt leborotválta a haját a Baywatch sztárja

Nicole Eggert, a Baywatch egykori szereplője tavaly hozta nyilvánosságra, hogy mellrákkal küzd, idén pedig egy még elszomorítóbb hírt kapott. A betegsége átterjedt a nyirokcsomóira is. A színésznő a diagnózisa óta folyamatos kezelés alatt áll. Az orvosok kemoterápiával és sugárkezeléssel igyekeznek visszaszorítani a rákot.

A színésznő a minap azonban elkeserítő lépésre szánta el magát. Úgy döntött ideje megszabadulni hajától, amely a kezeléstől már elkezdett hullani.

Baywatch bombshell Nicole Eggert, 52, shaves her head amid battle with ‘very rare’ form of breast cancer https://t.co/2MsjUZaYSY

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 15, 2024