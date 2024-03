Nagypapa lesz a 80 éves Chevy Chase

A színészlegenda hamarosan nagypapa lesz.

A 80 éves komikus maga jelentette be, hogy legkisebb lánya, Emily első gyermekével várandós.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Chevy Chase (@chevychase) által megosztott bejegyzés

„Alig várom, hogy nagypapa legyek”

– írta izgatottan egy Instagram-posztban, amelyen lánya kerekedő pocakját fogja veje, Alex Baglieri mellett.

A 35 éves Emily szintén a közösségi médiában ünnepelte bővülő családját, és megosztott egy vicces fotót is, amelyen terhes pocakját apja hasához nyomja, a következő felirattal: „Terhes pocakok találkozása.”

A poszt alatt csak úgy záporoztak a jókívánságok, egyesek pedig már lehetséges név ötletekkel is előálltak a születendő kicsinek.

„Clark, ha fiú és Ellen, ha lány?” – kérdezte tréfásan egy rajongó, utalva Chevy és Beverly D’Angelo karaktereire a Családi vakációból.

A 80 éves színész 1982-ben vette feleségül Jaynit, akitől Emily mellett még két lánya született, a most 41 éves Cydney és a 39 éves Caley. A filmsztárnak egy fia is született egy korábbi kapcsolatából, a most 44 éves Bryan Perkins.