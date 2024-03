Új tervei vannak Meghan Markle-nek, lekvárokat is árul majd ezért

Meghan Markle nagy visszatérést tervez. Egyszerre robbantja be új életmódmárkáját, az American Riviera Orchardot, az ehhez kapcsolódó honlapot és Instagram-oldalt, valamint a Netflix égisze alatt készült új főzőműsorát.

Bennfentes források szerint az amerikai színésznőből lett sussexi hercegné eltökélt célja, hogy ő legyen az új Martha Stewart.

BREAKING ~ Meghan Markle is back? The Duchess of Sussex, has reemerged on Instagram with a new venture titled ‘American Riviera Orchard’. The website and social media bio appeared earlier today under the simple byline: „by Meghan, The Duchess of Sussex. Established 2024″… pic.twitter.com/9mrqpuVY29

— GLAZIA (@Glaziang) March 14, 2024