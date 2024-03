Katalin eloszlatta a bizarr összeesküvés-elméleteket az egészségéről

Minden bizarr híresztelés ellenére, a walesi hercegné él és virul, mi több, egészségesnek és vidámnak tűnt a róla készült első képen. Ez az első lesifotó, amit sikerült készíteni Katalinról januári hasi műtétje óta.

Kate Middleton breaks cover: Smiling Princess of Wales is pictured with Prince William during visit to farm shop in image that will silence the conspiracy theorists https://t.co/nlaRJcMkQg pic.twitter.com/TcoXfo6rhh

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 18, 2024