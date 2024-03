Shakira ismét kiosztotta Piquét: Voldemort, akit nem nevezünk nevén

Március 22-én jelenik meg Shakira új albuma, amely hét évvel a 2017-ben megjelent El Dorado után érkezik.

A Sunday Timesnak adott új interjújában Shakira elmondta, hogy új albuma a pop, a rap, a reggaeton és más műfajok keveréke.

After a bitter break-up with the footballer and a $15.8m tax fraud case, Shakira is back with a new album — and poured all that pain into her music ⬇️ https://t.co/36xRGWiKBQ

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) March 16, 2024