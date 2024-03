Rá sem ismerni a Hetedik mennyország egykori szereplőjére

Ki ne emlékezne a Hetedik mennyország édes kisfiújára, Simon Camdenre? A most 39 éves színész szinte már egyáltalán nem hasonlít régi önmagára – állapították meg a rajongók, akik a hétvégén a 90s Conon megdöbbenve látták a színész David Gallaghert kopasz fejjel és hosszú szakállal.

David Gallagher, who played Simon Camden on ‘7th Heaven,’ is unrecognizable with bald head, beard https://t.co/4gBZZJuQN9 pic.twitter.com/QbAsAibZTw

— Page Six (@PageSix) March 17, 2024