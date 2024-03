Ártalmatlannak hitte, ez volt az első tünete a szklerózis multiplexszel küzdő színésznőnek

Christina Applegate újabb szívszorító részleteket osztott meg a szklerózis multiplexszel folytatott harcáról.

Az Egy rém rendes család 52 éves sztárja megdöbbentő őszinteséggel vallott attól, hogy már jóval a diagnózisa előtt észlelte a betegsége jeleit, amivel ha időben foglalkozik, talán most nem tartana ott, ahol.

– utalt a Netflix Halott vagy című sorozatára, amely három évadon keresztül a streamingoldalon.

Applegate elárulta, hogy 2021-ben, a sorozat forgatása közben diagnosztizálták nála a szklerózis multiplexet.

A színésznő hozzátette, hogy szerinte akár hét évvel korábban is jelentkezhettek a tünetek, de mindig másra fogta. Elmondása szerint a lábai néha megadták magukat alatta.

„Igazából úgy fogtam fel, hogy fáradt vagyok, vagy kiszáradtam, vagy az időjárás miatt. Aztán hónapokig nem történt semmi, és nem figyeltem oda.”

Applegate a szklerózis multiplexszel való együttélést pokolinak nevezte, és elmondta, hogy a betegség nehézségeinek kezelése miatt teljesen elszigetelődött az otthonában.

A színésznő ennek ellenére még mindig akkor szenved a legjobban, amikor az eszébe jut, hogy 12 éves Sadie lánya „elvesztette” az édesanyját.

