Magyar Nanushkát visel Kate Hudson új videóklipjében

A Nanushka egy olyan magyar divatmárka, amely már eddig is komoly nemzetközi sikereket ért el. Ezúttal a Golden Globe-díjas amerikai színésznő, Kate Hudson visel Nanushkát új klipjében, tovább növelve ezzel a márka hírét – írja a Bors.

A színésznő a magyar divatmárka Elu nevű elegáns, kávébarna színű selyem blúzát viseli, valamint a hozzá passzoló Kezia nadrágot.

Néhány évvel ezelőtt Selena Gomez adott interjút az NBC csatornán, a The Kelly Clarkson Show-ban, és filmje népszerűsítéséhez egy Nanushka darabot választott. De nem ez volt az első eset, hogy az énekes-, színésznő a magyar márkát választotta.

Justin Bieber már évek óta rajong a magyar divattervező, Sándor Szandra kollekcióiért. Először a Nanushka 2021 tavasz-nyár Gimme napszemüvegében nézte végig a Super Bowl meccsét Kaliforniában. Nemrég pedig ismét úgy döntött, hogy ezt a márkát választja a nagy eseményre – írta meg a Ripost.

Ezúttal február 11-én, az Allegiant Stadionba, a Kansas City Chiefs–San Francisco 49ers mérkőzésre érkezve tűnt fel a magyar márka ’Vico’ nevű dzsekijében.

Cynthia Nixon legismertebb karakterét, Miranda Hobbest is láthattuk már Nanushka kreációban. A Szex és New York folytatásában, az And Just Like That egy részében Miranda egy Nanushka Paige Tencel overált viselt.

Kapcsolódó tartalom