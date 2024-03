Robert Downey Jr. és felesége „két hetes szabálya" megmentette a házasságukat

A sztárpár ennek a szabálynak köszönheti 18 éve tartó boldog házasságát.

Robert Downey Jr. felesége, Susan a minap exkluzív interjút adott a People magazinnak, amelyben elárulta mi a hosszantartó házasságuk titka.

Robert Downey Jr.’s Wife Susan Shares the ‘2-Week Rule’ That Keeps Their 18-Year Marriage Strong (Exclusive) https://t.co/kMIDJeNn3x — People (@people) March 13, 2024

„Van egy kéthetes szabályunk, ami gyakran túl hosszúnak tűnik, de nem megyünk el két hétnél tovább anélkül, hogy ne lássuk egymást és a család együtt legyen”

– mondta Susan, majd hozzátette, hogy családjuk így gyakran olyan, mintha egy vándorcirkusz lenne, de a házasságuk és a gyerekeik érdekében mindent megtesznek.

A sztárpárnak két közös gyermeke született, a most 12 éves Exton és a most 9 éves Avri. Robertnek egy korábbi házasságából született fia is van, a most 30 éves Indio.

Az élet azonban néha tartogat meglepetéseket – ahogyan Downey színészi karrierje is, amely különböző projektek miatt akár távoli helyszínekre is elvihetik őt.

Susan, aki a 2003-as Gothika című thriller forgatásán ismerkedett meg Downey-val, amelynek a producere volt, elmondta, hogy az ő időbeosztása egy kicsit könnyebb, mint a férjéé.

Los Angeles, 2019. április 23.

Robert Downey Jr. amerikai színész és felesége, Susan Downey a Bosszúállók: Végjáték (Avengers: Endgame) címû amerikai szuperhõs akciófilm bemutatóján Los Angelesben 2019. április 22-én.

MTI/EPA/Etienne Laurent

„A jó hír az, hogy én nem állok a kamera előtt, így producerként végül egy kicsit rugalmasabb vagyok a helyszíneket illetően, hogy hol kellene lennem.”

Robert vasárnap vehette át élete első Oscar-díját az Oppenheimerben nyújtott alakításáért. A színész a legjobb férfi mellékszereplőnek járó szobrot vihette haza.