Bemutatták a Petőfi közössége adatbázis megújult verzióját

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltárban pénteken bemutatták a Petőfi Sándor kapcsolati hálóját feltáró, Petőfi közössége elnevezésű adatbázis megújult verzióját.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára az eseményen hangsúlyozta: a Magyar Nemzeti Levéltár a Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan egy olyan 21. századi innovatív eszközt hozott létre, amely még közelebb hozza Petőfi Sándort és a reformkort az emberekhez.

Vincze Máté elmondta, hogy

a szűkített adatbázisban mintegy 200, Petőfi Sándor ismeretségi köréhez tartozó ember szerepel. Hozzátette: azáltal, hogy a levéltár bemutatja Petőfi széles és kiterjedt kapcsolati hálóját, nemcsak a reformkort és a költőt, hanem saját magunkat is kicsit jobban megismerhetjük.

Beszámolt arról, hogy a visszajelzések nagyon jók, a felületet, amelynek első verziója tavaly készült el, rendszeresen használják az oktatásban.

Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) főigazgatója köszöntőjében felidézte, hogy a forradalom és szabadságharc legemblematikusabb figurája rövid életútja alatt az egész országot bejárta, nyolc iskolában végezte tanulmányait, a korszak legismertebb politikusaival, íróival került kapcsolatba, hihetetlenül népszerű volt. Ezt a rendkívül kiterjedt kapcsolati hálót szerették volna bemutatni a levéltárban fellelhető dokumentumokon keresztül.

Kapcsolódó tartalom

Elmondta, hogy a Petőfi Sándor közössége projekt egyfajta előzménye annak a nagyszabású programnak, amelynek során az 1895 és 1980 között keletkezett mintegy 22 millió oldalnyi, magyar anyakönyvi állományt szeretnék digitalizálni.

A köszöntők elhangzása után Szatucsek Zoltán, az MNL Informatikai és Innovációs Igazgatóságának vezetője és Hegedűs István levéltáros, az igazgatóság Digitális Tartalomfejlesztési Osztályának vezetője tartott projektbemutatót.

Kapcsolódó tartalom

Hegedűs István tájékoztatása szerint

az adatbázisban szereplő személyek kiválasztása a vonatkozó szakirodalmon alapul, mindegyik életrajzban megtalálható, hogy az illető személy pontosan milyen kapcsolatban állt Petőfi Sándorral.

A nevekhez rövid életrajzi leírás és irodalmi ajánló, valamint levéltári irat, például anyakönyvi kivonat, levelezés, oklevél, térkép vagy fénykép is tartozik. A válogatásban helyet kapott például Arany János, Jókai Mór, Liszt Ferenc, Kossuth Lajos, Bem József, Görgey Artúr és Petőfi Sándor ifjúkori szerelme, Cancriny Emília is.

Szintén tavaly készült el az az adatbázis, amely Tarjányi József helytörténész, Petőfi-kutató több évtizedes gyűjtőmunkája alapján a Petőfi Sándorral kapcsolatos magyarországi és külföldi emlékhelyek listáját adja közre.

Kapcsolódó tartalom

Az adatbázisoknak egy évvel ezelőtt mutatták be az első verzióját. Az akkor publikált adatbázisok most interaktívabb formában, látványos adatvizualizációval támogatva újultak meg. Elkészült egy közösségi média imitációs aloldal (petofikozossege.mnl.gov.hu), amelybe 2-3 naponta, blogposzt-szerűen kerülnek be az adatbázisban található iratok.

A MNL közölte azt is, hogy tavaly elindult a KIM, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint a Hol vagy, Kajla? alkotóinak összefogásával a Reformkor Nagyjai nevű program, amely a gyerekeket szólítja meg és vidám, játékos formában tartalmaz információkat a reformkorról és hőseiről. A program a www.reformkornagyjai.hu oldalon érhető el.

Kiemelt kép: A Fortuna utca látképe, háttérben a Magyar Nemzeti Levéltár épülete az I. kerület Bécsi kapu téren. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László )