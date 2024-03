Elhunyt a Star Wars színésze

Életének 85. évében elhunyt a Star Wars V. rész – A Birodalom visszavág színésze. Michael Culver halálát ügynöke jelentette be. A filmsztár hosszú ideje rossz egészségi állapotban volt. A halál okát nem hozta nyilvánosságra.

Star Wars actor Michael Culver dead at 85: Fans heap praise on ‘unforgettable’ talent as Empire Strikes Back and A Passage To India star passes away https://t.co/UrvMhaXldi pic.twitter.com/RfMueosQ6o

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 13, 2024