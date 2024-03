„A poklok poklát élem át” – megrázó vallomást tett állapotáról Christina Applegate

Christina Applegate tinisztárként szerzett magának világhírnevet az Egy rém rendes család színésznőjeként és karrierje ezután is szélsebesen ívelt felfelé. Az Egy rém rendes család sztárja egy friss interjúban őszintén beszélt arról, hogy a szklerózis multiplex milyen hatással volt az életére, a karrierjére, és hogy milyen nehezére esett részt vennie a 2024-es Emmy-díj-átadón januárban.

Christina Applegate, 52, shares devastating health update amid her MS battle – admitting she ‘blacked out’ during Emmy Awards appearance: ‘I’m living in hell’ https://t.co/hzRrujMnJy pic.twitter.com/N4AV44zazC

– mesélte a színésznő, akit a közönség álló ovációval fogadott, amikor a pódiumra lépett.

Arra a kérdésre, hogy érezte-e a szeretetet, amit az Emmy-díjátadón való szereplése után kapott, így válaszolt: „A poklok poklát éltem át. Nem vagyok sokat kint, szóval megviselte a szervezetemet, de igen, persze a támogatás csodálatos és nagyon hálás vagyok.”

Christina kolléganőjével, Jamie-Lynn Siglerrel beszélgetett a Good Morning America című műsorban. A 42 éves Sigler, aki a Maffiózókban Meadow Sopranost alakította, ugyanazzal a betegséggel küzd, mint Applegate, nála azonban 20 évesen diagnosztizálták a szklerózis multiplexet, amely betegség az agyat, a gerincvelőt és a látóidegeket érinti.

Tavaly Christina azt nyilatkozta, hogy a betegséggel vívott harca miatt talán soha többé nem fog kamera előtt játszani.

„Nem, nem, nem. Valószínűleg nem fogok többé kamera előtt dolgozni. Ez egy előrehaladó betegség. Nem tudom, hogy rosszabbodni fog-e, de szinkronszerepeket még tudok vállalni. Valamiből el kell tartanom a családom, és az agyamnak is jót tesz, ha foglalkoztatom.”

A színésznő bevallotta, hogy egy barátjához fordult, hogy segítsen neki gondoskodni 13 éves lányáról, Sadie-ről, és egy gondozó jön hétvégenként, hogy elvégezze, amit kell.

„A szklerózis multiplexszel nincs olyan, hogy jó nap. Csak kisebb, kevésbé szar napjaid vannak. Az emberek megkérdezik, miért nem zuhanyozok többet? Számomra félelmetes bemenni oda. Eleshetsz, megcsúszhatsz. Vannak dolgok, amelyek másoknak természetes az életükben, nekem is az volt régen. Most egy lépcsőn alig tudok lemenni, dolgokat cipelni szinte egyáltalán nem. Rohadt nagy szívás.”

Bár nem sok olyan ember van az életében, aki igazán át tudja érezni, min megy keresztül, Applegate elmondta: hálás, hogy olyan barátai vannak, mint Jamie-Lynn Sigler és Selma Blair, akik szintén szklerózis multiplexszel küzdenek és dolgozó színésznők, akik boldogulni szeretnének az életben a betegségük ellenére.

Christina Applegate and Jamie-Lynn Sigler Share How MS ‘Brought Us Together’ — and Inspired Their New Podcast (Exclusive) https://t.co/iUYLMN88Xj

— People (@people) March 11, 2024