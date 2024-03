Nem hiszi el, melyik legendás színész lánya ez a csodaszép nő!

A legendás filmsztár három Oscar-díj büszke tulajdonosa, és olyan színészekkel dolgozott már együtt, mint Sharon Stone, Faye Dunaway, Michelle Pfeiffer, Tom Cruise és Leonardo DiCaprio.

Her dad has 3 Oscars, worked with Leonardo DiCaprio, dated Sharon Stone and hung out at the Playboy mansion. There is an Anne Hathaway link. Who is she? https://t.co/8livQvB5l0

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 7, 2024