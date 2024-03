A Jóbarátok után visszatért a képernyőkre a brit hercegné

Nem a volt amerikai színésznő, Meghan Markle, sussex hercegnéje az egyedüli a királyi családban, akitől nem áll messze, hogy kamerák előtt szerepeljen. Sára yorki hercegné, András herceg volt felesége szintén nem először vállalt szerepet sorozatban. Korábban játszott a nagysikerű Jóbarátok egyik Angliában forgatott részében és A Dibley-i lelkészben is vállalt cameószerepet.

A hercegné sok-sok év kihagyás után, most visszatért, méghozzá egy romantikus Hallmark film, az An American in Austen kedvéért.

A 64 éves Sára a Büszkeség és balítélet adaptációjában egy báljelenetben volt látható. A hercegné, aki ironikusan egy hercegnőt alakít, egy elbűvölő, szénszürke, hosszú ujjú ruhát viselt.

