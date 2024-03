Hatodszorra is nősülni készül a 92 éves médiamogul

Az ABC News úgy tudja, hogy a 92 éves médiamágnás hatodik alkalommal tette fel a nagy kérdést, immár a hatodik hölgynek az élete során. Az üzletember menyasszonya a hírek szerint a 66 éves Elena Zhukova nyugdíjas tudós.

92 year old media mogul Rupert Murdoch is engaged to be married, for the sixth time!

