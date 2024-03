Az internetre kikerült botrányvideó miatt magyarázkodik a hercegi pár

II. Leka Albánia koronahercege és felesége, Elia januárban jelentették be, hogy hét év házasság után elválnak.

A válás azonban korántsem megy gördülékenyen. Leka a minap a rendőrséghez fordult azt állítva, hogy felesége és volt apósa, a 73 éves Gjergj Polikron Zaharia rátámadt, amelyet egy, a hatóságokhoz eljuttatott videóval bizonyított.

Az albán palota azóta hivatalos közleményt adott ki a heves szóváltásról készült vírusfelvételre reagálva, amelyben azt állítják, hogy a trónörököst nehéz tárgyakkal fizikailag bántalmazták. A közlemény szerint a támadás mögött a volt felesége és annak apja állt.

Albania’s Crown Prince Leka claims estranged wife Princess Elia and her father, 73, attacked him with ‘strong objects’ – as video of the trio fighting is leaked on social media amid the couple’s divorce https://t.co/S0UjlYfwt0 pic.twitter.com/YZXB7D5E4x

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 7, 2024