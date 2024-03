Elhunyt a legendás énekes

A világhírű tehetség az Alzheimer-kórral kapcsolatos szövődményekben vesztette életét.

88 éves korában elhunyt Steve Lawrence, a Go Away Little Girl énekese. Steve az 50-es és 60-as években azzal vált híressé, hogy együtt énekelt feleségével a Steve és Eydie duóban.

‘Go Away Little Girl’ singer Steve Lawrence, half of Steve & Eydie duo, dead at 88 https://t.co/4zaPZXuQgB pic.twitter.com/gzE6XjtyIY — Page Six (@PageSix) March 7, 2024

„Apám nagyon sok embert inspirált. De számomra csak egy bájos, jóképű, hisztérikusan vicces fickó volt, aki sokat énekelt. Néha egyedül, néha pedig őrülten tehetséges feleségével”

– mondta fia, David Lawrence zeneszerző és előadóművész a Deadline-nak adott nyilatkozatában.

„Annyira szerencsés vagyok, hogy az apám volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a fia lehetek” – folytatta. „Remélem, hogy a szórakoztatóiparhoz való hozzájárulására még sokáig emlékezni fognak.”

Lawrence csütörtökön halt meg Alzheimer-kórral kapcsolatos szövődményekben, életének 88. évében.

Lawrence 2009-ig feleségével, Eydie Gorméval lépett fel világszerte. A Washington Post szerint az asszony egészségügyi okok miatt vonult vissza. Eydie 2013-ban, 84 éves korában halt meg.

Lawrence ezután 2019-ig folytatta a turnézást, egészen addig, amíg megkapta az Alzheimer-diagnózist.