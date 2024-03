Cate Blanchett egyértelmű választ adott a házasságán csámcsogóknak

Cate Blanchett alig pár nappal azután, hogy válásáról pletykáltak, tiszta vizet öntött a pohárba, méghozzá a legegyszerűbb módon. Rég nem látott férjével, Andrew Uptonnal érkezett egy alkoholmárka rendezvényére.

Cate Blanchett shrugs off marriage rumours as she attends event with husband Andrew Upton after being spotted without her wedding ring https://t.co/qMdq9kemGY

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 8, 2024