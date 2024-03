Megszületett a gyönyörű hollywoodi színésznő kislánya, különleges nevet kapott a pici

A színésznő a legnagyobb titokba hozta világra a gyermeket, akinek még az érkezéséről sem lehetett tudni.

A gyönyörű hollywoodi Gal Gadot, a DC moziuniverzum Wonder Womanje életet adott férjével, Jaron Varsanóval közös negyedik gyermekének.

Gal Gadot gives birth to fourth child with husband Jaron Varsano following secret pregnancy https://t.co/NvuiK70rOR pic.twitter.com/Y4IlUDKOBF — Page Six (@PageSix) March 6, 2024

Az örömteli hírt Gal osztotta meg az Instagram-oldalán egy fotóval, amelyen a kórházi ágyban a mellkasa előtt tartja a kislány, aki az Ori nevet kapta.

Fotó: Getty Images

„Édes kislányom, üdvözöllek. A terhesség nem volt könnyű, de túléltük. Annyi fényt hoztál már most az életünkbe, hogy méltó vagy az Ori névhez, ami héberül annyit tesz: az én fényem. Üdvözlünk a lányok birodalmában”

– írta az izraeli színésznő, akinek férjével közös lányai a most 12 éves Alma, a most 6 éves Maya és a most 2 éves Daniella.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gal Gadot (@gal_gadot) által megosztott bejegyzés

A 38 éves Gadot és 49 éves férje titokban tartották a várandósságot a nyilvánosság előtt, így mindenkit meglepett az újabb kicsi születésének híre.

A sztárpár 2008-ban kötötte össze az életét.

