Mindenki Cate Blanchettet fürkészte, de nem jó értelemben

Egyre erősebb a gyanú, hogy befellegzett Cate Blanchett közel 30 éves házasságának. A színésznő legalábbis sorozatosan jegygyűrűje nélkül jelenik meg a vörös szőnyegen, legutóbb a Louis Vuitton bemutatóján a párizsi divathéten.

Cate Blanchett poses without her wedding ring on AGAIN as she attends the Louis Vuitton show for PFW – as mystery continues to surround her marriage to Andrew Upton https://t.co/TZgiXcvcRY

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 5, 2024