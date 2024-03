A Baywatch visszatért! Vajon Pamela Anderson és David Hasselhoff is?

A Fox szerezte meg a nagy népszerűségnek örvendő sorozat rebootjának jogait. A sorozatban eredetileg a most 71 éves David Hasselhoff játszotta a főszerepet 1989 és 1999 között. A most 56 éves Pamela Anderson pedig ikonikus piros fürdőruhájában vezette a vonzó, női vízimentők csapatát, akik között olyan színésznők sorakoztak fel, mint Yasmine Bleeth, Nicole Eggert, Alexandra Paul, Parker Stevenson vagy Erika Eleniak.

Baywatch is back! Popular 1990s lifeguard series to be rebooted by Fox – but will Pamela Anderson and David Hasselhoff return? https://t.co/ArzMVkgOLa pic.twitter.com/YN6t3VnEPd

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 4, 2024