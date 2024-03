Jake Gyllenhaal megható sorokkal emlékezett meg Patrick Swayze-ről

Jake Gyllenhaal tisztelettel adózott Az országúti diszkó néhai sztárja, Patrick Swayze előtt. Gyllenhaal, aki a film remake-jében játssza Swayze korábbi karakterét, még ismerte a legendás színészt, ugyanis mindketten szerepeltek a Donnie Darko című filmben.

Az eredeti Országúti diszkónak a mai napig is óriási rajongótábora van, és sokan már az előzetes megjelenése előtt ellenérzésüket fejezték ki az új verzió miatt. Jake vélhetően őket is szerette volna megnyerni magának a Patrickről szóló posztjával, melyben ódákat zengett a színészről.

„Visszagondolva arra az időre, amikor Patrickkel dolgoztam a Donnie Darkón, és újra megnézve ezt a nagyszerű embert az eredeti Országúti diszkóban és a többi filmjében, el kell mondjam, én mindig is nagy rajongója voltam. Olyan tehetséges volt, és továbbra is nagyon tisztelem és csodálom azt, amit a világnak adott. Soha nem felejtem el, hogy milyen kedves volt hozzám, amikor még csak kezdő voltam. Nem kellett volna időt szakítania rám, de mindig megtette. Más lett a film, de hiszem, hogy ő is élvezettel nézte volna.”