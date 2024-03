Elragadó szépség – Beckhamék lánya mindenkit elbűvölt a divathéten

Harper bájos tinivé cseperedett, akire édesanyja divatbemutatóján sokan felfigyeltek. Egyértelmű, hogy a sztárcsemete szakasztott az édesapja.

A most 12 éves Harper mindig is apja szeme fénye volt, közös fotóik pedig rendre megmelengették a rajongók szívét. A lány most a 2024-es őszi/téli divathéten keltett feltűnést, aki testvéreivel és édesapjával támogatta anyukáját új kollekciójának bemutatóján.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon HELLO! Canada Magazine (@hellocanadamag) által megosztott bejegyzés

David Beckham és gyermekei, a 24 éves Brooklyn, a 19 éves Cruz és a 13 éves Harper Beckham igazán elengánsak voltak a vörös szőnyegen, csakúgy mint Brooklyn felesége, Nicola, aki szintén a kifutó mellől szurkolt anyósának – írja a Hello Canada.

Ami azonban a legtöbbeknek szemet szúrt, hogy Beckhamék egy szem lánya mennyit nőtt, és milyen bájos tinivé cseperedett. A fekete szűk ruhában, hosszú szőke tincseivel igazi hölgy volt.

Harper és testvére párja, Nicola egyébként olyanok, akár a nővérek, akik az Instagramon egy közös fotót is posztoltak különleges ruháiknak.