Döbbenetes összeget ajánlottak Rihannának, ha ezt megteszi

Az énekesnő nyolc év után, most először lépett színpadra, méghozzá egy esküvőn.

Rihanna 19 dalból álló fellépést adott India leggazdagabb emberének családjának. Az énekesnő egy élénk világoszöld hosszú ujjú ruhát és combig érő rózsaszín csizmát viselt. A színpad olyan látványelemekkel volt ellátva, amelyet csak igazán grandiózus koncerteken látni.

Rihanna performs concert in India at wedding for son of Asia's richest man https://t.co/yd6mmmZTdG — Fox News (@FoxNews) March 4, 2024

Az esemény Radhika Merchant és Anant Ambani, a milliárdos iparmágnás és Ázsia leggazdagabb emberének, Mukesh Ambani fiának esküvő előtti bulija volt.

A koncertet a Dhirubhai Ambani Memorial House-ban, az Ambani család Indiában található kúriájában tartották. Rihanna többek között olyan ikonikus dalokat adott elő, mint a Bitch Better Have My Money, a Man Down, a We Found Love, a Work, és a Diamonds.

Rihanna performs first concert in 8 years… at billionaire's wedding in India 🇮🇳 pic.twitter.com/SJm0s77SVh — Fly FM 🇲🇾 (@FlyFM958) March 2, 2024

A feltételezések szerint az énekesnő öt és nyolc millió dollár közötti összeget kaphatott az exkluzív fellépéséért. Úgy tudni az 1200 fős vendéglistán olyan személyek szerepeltek, mint Bill Gates, Mark Zuckerberg vagy Ivanka Trump.

