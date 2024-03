Ilyen valójában Adam Sandler húsz éve tartó házassága

A színész úgy érzi megtalálta a tökéletes nőt, akivel olyan házasságot sikerült létrehoznia, ami kevés hollywoodi hírességnek adatik meg.

Az 57 éves Adam Sandler húsz boldog éve él házasságban Jackie Titone-nal, akitől két gyönyörű lánya is született, a most 17 éves Sadie és a most 15 éves Sunny.

Adam Sandler, 57, feels 'so blessed' to have a 'successful' marriage in Hollywood after tying the knot with Jackie Titone, 49, over 20 years ago https://t.co/Hzq8jaWotk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 29, 2024

Egy bennfentes forrás elárulta, hogy a pár valójában a legjobb barátok is és imádnak együtt dolgozni.

„Annyira szerencsésnek érzik magukat, hogy boldog és sikeres házasságot tudtak fenntartani Hollywoodban. A legjobb barátok, és tudják, hogy ami közöttük van, az nagyon különleges. Ráadásul az, hogy együtt dolgozhatnak a gyerekeikkel, egy valóra vált álom.”

Adam Sandler nemcsak egy fergeteges színész és nagyszerű apa, hanem körültekintő mentor is a gyermekei számára, akik szintén filmes karrierről álmodoznak.

Adam Sandler Tells His Aspiring-Actor Teen Daughters to Learn from This Costar (Exclusive) https://t.co/6rKFw2j3MR — People (@people) February 28, 2024

Tavaly debütált a Netflix platformján a Ne merészelj eljönni a bát micvámra című vígjáték, ami nem meglepő módon Sandler produkciós cége, a Happy Madison Productionnek az égisze alatt készült, és amely felvonultatja az egész Sandler családot. Adam és felesége, Jackie mellett Sunny a sztori igazi főszereplője, de nővére, Sadie is szerepet kapott a filmben.

