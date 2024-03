Bradley Cooper szívszorító vallomása az apaságról

Bradley Cooper egy nemrégiben készült interjúban bevallotta, hogy nehezen találta meg a kötődést az Irina Shaykkal közös lányával, Leahval.

‘The first eight months – I don’t even know if I really love the kid’: Bradley Cooper reveals he struggled to connect with his daughter Lea https://t.co/kxSRAsEGzJ pic.twitter.com/qUZEkOE7kC

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 29, 2024