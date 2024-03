Soha nem hallott részletek Heath Ledger haláláról

Heath Ledger Hollywood egyik legnagyobb csillaga volt. A színész 2008. január 22-én, 28 évesen hunyt el vényköteles gyógyszerek túladagolásában.

Heath Ledger véletlen túladagolásban hunyt el 2008-ban, azonban Stephen Gaghan rendező egy nemrég megjelent podcast-műsorban azt állította, hogy az ausztrál színésznek akkoriban más tervei voltak.

Heath Ledger died with movie script ‘in bed with him,’ new eerie details reveal https://t.co/82xHrI1WXg pic.twitter.com/hPrfdgYUFL — New York Post (@nypost) February 29, 2024

Gaghannak a 2000-es évek elején volt egy ötlete, hogy filmet forgatna a Blink: The Power of Thinking Without Thinking című könyvből Ledger főszereplésével.

„A halála után felhívott Heath apja és elmondta, hogy az én forgatókönyvem volt a holtteste mellett az ágyban. A számom rajta volt a lapokon. Biztos sokkos állapotban voltak, de mégis tárcsázták a számomat. Heath halálával a projekt is meghalt. Tudtam, hogy nélküle nem tudnám megcsinálni.”

Az 1979. április 4-én, Ausztráliában született Ledger fiatalon ausztrál filmekben és televízióban kezdte, és olyan projektekben tűnt fel, mint a Clowning Around, az Isten hozta szigetünkön! és az Otthonunk.

Hoy, 22 de enero, se cumplen 16 años del fallecimiento de Heath Ledger. pic.twitter.com/5zhmssSm3k — Indie 505 (@Indie5051) January 22, 2024

1999-ben főszerepet kapott a 10 dolog, amit utálok benned című amerikai filmben, Julia Stiles oldalán. Ugyanebben az évben Ledger szerepelt a Kéz és ököl című ausztrál produkcióban, amelyet a kritikusok is elismertek.

A 2000-es évek elejére Ledger egyre többet szerepelt amerikai filmekben. Mellékszerepet kapott a Mel Gibson főszereplésével készült A hazafiban. 2005-ben Ledger a Túl a barátságonban Ennis Del Mar megformálásáért a kritikusok és a közönség elismerését is megkapta, 26 évesen még Oscar-díjra is jelölték a legjobb színészi alakításért. A Túl a barátságon a Candy és az I’m not there – Bob Dylan életei című film követte.

Heath Ledger. Fotó: MTI/EPA

Christopher Nolan, akit lenyűgöztek Ledger alakításai, teljes mértékben hitt abban, hogy ő képes életre kelteni Jokert. Heath 2007 elején kezdte el forgatni A sötét lovagot. Az elkészült filmet közel hét hónappal a halála után mutatták be.

Ledger 2009 tavaszán posztumusz elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat Joker megformálásáért.

A néhai színész Michelle Williamsszel közös most 18 éves lánya Matilda mindössze 2 éves volt amikor édesapja meghalt. Ledger halála idején éppen a Doctor Parnassus és a képzelet birodalmát forgatta. Halála után Jude Law, Johnny Depp és Colin Farrell ugrottak be, hogy befejezzék a filmet.

