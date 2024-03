Olivia Coleman bevallotta – a rajongók imádják, amiért felvállalta

Olivia Colman színésznő mindig is nagy közönség és kritikus kedvenc volt, ezúttal azonban olyan dolgot árult el magáról, amit Hollywoodban szinte mindenki titkol.

Fans praise Olivia Colman, 50, for sharing that she’s had ‘loads’ of Botox: ‘Bloody refreshing’ https://t.co/6xnBS9H4tG pic.twitter.com/uOFkcPIK3i

— Page Six (@PageSix) February 29, 2024