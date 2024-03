Letartóztatták a Karib-tenger kalózai sztárját

Az olyan ikonikus filmsorozat, mint a Karib-tenger kalózai, a sikere nagy részét az emlékezetes karaktereknek köszönheti.

'Pirates of the Caribbean' Star Kevin McNally Arrested on Domestic Violence Chargeshttps://t.co/JCKGSTiKHs

— PopCulture.com (@PopCulture) February 27, 2024