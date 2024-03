Nyomozást indítottak a királyi családtag halálának ügyében

Negyvenöt éves korában váratlanul elhunyt Thomas Kingston, Lady Gabriella Windsor férje. A férfit vasárnap találták holtan az angliai Gloucestershire-ben lévő otthonában.

Royal family member Thomas Kingston’s shocking death at age 45 is under investigation https://t.co/ZWxRatJXsF pic.twitter.com/Vho80keeih

– közölte egy bírósági tisztviselő.

Thomas holttestét múlt vasárnap találták meg. A mentőket nem sokkal később hívták ki a házhoz. Halálának okát még nem állapították meg, de az akkori információk szerint nem voltak gyanús körülmények.

Cause of death of Lady Gabriella Kingston's husband Thomas Kingston to be confirmed at inquest https://t.co/5A6YFjtE8S

