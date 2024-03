Megszólalt a palota Katalin állapotáról az aggasztó hírek után

Amíg nem láthatjuk élőben, addig mindenki csak találgat Katalin hercegné állapotáról, aki januárban egy komolyabb hasi műtéten esett át, és aki emiatt három hónapra visszavonult a nyilvánosság elől.

Kate Middleton’s rep brushes off speculation about her recovery as theories regarding her whereabouts swirl https://t.co/EAV5IapcRY pic.twitter.com/TmzgrEgkM3

— Page Six (@PageSix) February 29, 2024