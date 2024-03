Megégtek a kaszkadőrök a forgatáson – árad a balszerencse az idei év legjobban várt filmjénél

Elszállt a Gladiátor 2. költségvetése, írja a The Hollywood Reporter jólértesült, de meg nem nevezett forrásokra hivatkozva. Az eredetileg 165 millió dollárosra tervezett produkció állítólag majdnem 310 milliónál tart. A gyártó Paramount stúdiótól kiszivárgott információk szerint tényleg többet kellett költeni, de a 49 napos forgatás azért kijött kevesebb, mint 250 millióból.

