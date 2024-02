Kitálalt a Mission Impossible színésznője: „üvöltözött velem a forgatáson, sírva rohantam el”

Rebecca Ferguson, a Mission Impossible, a Dűne és A legnagyobb showman sztárja kitálalt egy interjúban az üvöltöző kollégájáról.

‘Mission Impossible’ actress Rebecca Ferguson says ‘idiot’ co-star screamed at her on set: ‘I would cry walking off’ https://t.co/PS2DbgfpNd pic.twitter.com/AMjXeRs6eI

– mesélte Fergusson, aki nem fedte fel a színész kilétét, ahogy azt sem, hogy melyik film forgatásán történt az eset.

Azt azonban elárulta, hogy a meg nem nevezet személy volt a film főszereplője és sztárja.

„A zaklatásai egyre intenzívebbé váltak és egy nap rám nézett és az egész stáb előtt pocsék színésznőnek nevezett. Csak álltam ott és éreztem, hogy összetörök.”

Rebecca Ferguson drives fans wild with speculation as to who berated her on set – with suspicion narrowing in on three stars https://t.co/r55NhMhAaM

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 29, 2024