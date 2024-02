Mindenki a Katalin hercegné mellett feltűnt jóképű férfiről beszél

Új tagja van a Katalin hercegné belső körének, ráadásul egy jóképű férfi, akit pillanatok alatt felkapott az internet. Tom White alezredes – aki januárban kapta meg az új feladatát, hogy mindenben segítse a hercegnét, amíg felépül hasi műtétjéből – igen jóképű, de nem ez az egyetlen oka annak, hogy most mindenki róla pletykál.

Kate Middleton’s new private secretary astonishes with his resemblance to Roger Federer.https://t.co/apxwgEjPaR

