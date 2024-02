Bíróság előtt felel tettéért Alec Baldwin

A hétfőn bejegyzett ügydöntő végzés szerint az esküdtek kiválasztása július 9-én kezdődik, a tárgyalás pedig másnap kezdődik a különleges ügyészek és Baldwin védőügyvédeinek nyitóbeszédeivel. Az eljárás várhatóan nyolc napig tart.

JUST IN: Jury selection for State v. Alec Baldwin scheduled to begin July 9, 2024 with trial expected to last July 10-July 19. #Rust #Hollywood pic.twitter.com/4k8aKpJx6Y

— Alex Caprariello (@alcaprari23) February 26, 2024