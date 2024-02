Túl sármos a királyi családnak, eltávolították posztjáról az uralkodó jóképű tanácsadóját

Már 8,6 millióan látták a videót, ami beindította Johnny Thompson internetes „karrierjét”.

Károly király jobbkeze, Johnny Thompson alezredes kevésbé nyilvános szerepkört kap, miután a koronázási ünnepségen megnyerő külseje miatt hamar a kommentelők kedvence lett.

King Charles’ ‘Hot Equerry’ Shifts Role Out of Public Eye Following Online Frenzy https://t.co/WOEkjaaa8M — People (@people) February 23, 2024

A The Times múlt héten arról számolt be, hogy a „dögös lovászként” elhíresült vezető tanácsadó új pozícióba került. Egy palotai bennfentes szerint a 40 éves Thompson továbbra is a király és a királyné rangidős segédje marad, de egy kevésbé nyilvános szerepkörben.

A lap szerint Thompson az utóbbi időben már nem élvezte a nyilvánosság figyelmét, akit legutóbb karácsonykor láttak, amint a királyi családot a sandringhami Szent Mária Magdolna-templomba kísérte. Most, hogy az uralkodó rákos megbetegedése miatt kezelésre szorul, ő is a hátérbe vonul, hogy támogassa és segítse a királyt.

Thompson azután került a figyelem középpontjába, hogy Károly király 2022 szeptemberében trónra lépett. A hisztériát egy rövid videó váltotta ki, amelyen az öltönyben, esernyővel vonuló katona átlép a Buckingham-palota kapuján, napokkal Erzsébet királynő halála után. Több mint 8,6 milliószor nézték meg a TikTokon a felvételt.

Thompson a skót királyi ezred tagja, és 2018 nyarán figyeltek fel rá először, amikor Erzsébet királynőt kísérte el a Balmoral-kastélyban tartott zászlóaljszemlére. Nem sokkal ezután a királynő rangidős testőrévé léptették elő, majd Károly jobbkeze lett.



Kiemelt kép: Károly király és Johnny Thompson a koronázáson (Fotó: Sina Schuldt/dpa/Getty Images)