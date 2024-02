Sokkoló részletek a Beverly Hills 90210 sztárjának haláláról

Kiderült mi okozta a színész váratlan halálát.

58 éves korában, január 16-án meghalt David Gail, aki olyan neves sorozatokban alakított, mint Az igazság bajnokai, a General Hospital, a Savannah vagy a Beverly Hills 90210.

‘Beverly Hills, 90210’ star David Gail’s cause of death was drug-related, new details reveal: ‘He lived in enough pain’ https://t.co/Nj1hDnRl0l pic.twitter.com/9XvZ36h4LC — New York Post (@nypost) February 26, 2024

A kezdeti hírek szerint David Gail halálát a hirtelen szívmegállás komplikációi okozták, azonban most kiderült, hogy ennél sokkal komplexebb volt a dolog.

Közel másfél hónappal a színész halála után napvilágot láttak a sokkoló részletek, amelyeket David családja igyekezett eltitkolni a nyilvánosság elől.

David Gail szóvivője most elárulta, hogy a sorozatsztár hipoxiás-iszkémiás encephalopathiában szenvedett.

A hipoxiás-iszkémiás encephalopathia akkor fordul elő, ha az agyba jutó oxigén mennyisége csökken. Az oxigén létfontosságú az agy számára, hiányában az agyidegsejtek perceken belül elpusztulnak. Súlyos oxigénhiánynál kóma, majd agyhalál áll be – írja az egeszsegvonal.gov.hu.

‘Beverly Hills, 90210’ star David Gail’s cause of death at 58 revealed [Source: @nypost] pic.twitter.com/AOXWB9GjoO — Apex Bulletin (@ApexBulletin) January 23, 2024

Gail szóvivője a New York Postnak elmondta, hogy a színészt a mentőszolgálat munkatársai találták meg eszméletlenül. Újraélesztették és a kórházban lélegeztetőgépre kapcsolták. A színész szív és tüdőleállását kábítószertúladagolás okozta, a szervezetében többek között amfetamint, kokaint, etanolt és fentanilt is találtak.

Gail édesanyja, Mary Painter, aki korábban kitartott azon állítása mellett, miszerint fia szívelégedetlenségben hunyt el, most a People magazinnak így nyilatkozott:

„David sok évvel ezelőtt gyógyszerfüggővé vált, miután többször megműtötték a kezét és a csuklóját. Szörnyű fájdalmakkal élt, amelyeken csak a fájdalomcsillapító gyógyszerek segítettek. David halála rávilágít a gyógyszerfüggőség számtalan ártatlan áldozatára és a fentaniljárványra, amely napjainkban úgy szedi fiainkat és lányainkat, mint más drog eddig soha.”

David Gail alakította Stuart Carsont, Brenda Walsh (Shannen Doherty) vőlegényét a Beverly Hills 90210-ben.

A színész legutóbb 2019-ben Sam hangját adta a Blacksad: Under the Skin videójátékban. Utoljára a 2008-as The Belly of the Beast című horrorfilmben szerepelt kamerák előtt.

Az elmúlt egy évben több fiatal, vagy gyereksztárként indult színész halt bele a fentanil túladagolásba. Többek között Robert De Niro 19 éves unokája, Leandro De Niro, Austin Majors, a New York rendőrei, a Kalifoniai karácsony és az Így jártam anyátokkal 27 éves színésze, Angus Cloud, az Eufória 25 éves sztárja, a 39 éves Adam Harrison a Zálogcsillagok szereplőjének a fia, valamint Evan Ellingson, A nővérem húga című film 35 éves színésze.

