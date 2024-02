Mindenki Jennifer Aniston titkos eljegyzéséről beszél – méretes gyémánttal az ujján fotózták

Jennifer Anistonnak mozgalmas hétvégéje volt. A színésznő bár esélyes volt a Morning Show-ban nyújtott alakítása miatt a SAG Awardra, de végül díj nélkül távozott a gáláról. Ennek ellenére is a címlapokra került, és nem csak azért, mert ő adta át Barbra Streisandnak az életműdíjat, vagy mert lehengerlően mutatott a magasan sliccelt, ezüst Celine estélyijében.

Jennifer Aniston sparks engagement speculation as she wears huge diamond ring to the SAG Awards https://t.co/OFGVQWt47f

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 25, 2024