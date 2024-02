Ő az új Brad Pitt! Odáig vannak az Egy nap jóképű sztárjáért

Kócos félhosszú haj, borosta, cizellált külső, kisfiús sárm, igéző tekintet. Ha a 90-es években kellett volna ehhez a leíráshoz színészt párosítani, egyértelműen Brad Pitt jutott volna róla eszünkbe. Napjainkban azonban a 27 éves Leo Woodall, az új Pitt, aki a Fehér Lótusz után a Netflix nagysikerű sorozatában, a One Day-ben (Egy nap) hódítja meg a női szíveket.

Is One Day heart-throb Leo Woodall trying to become the new Brad Pitt? The British actor has won over a legion of fans and finally confirms relationship with White Lotus co-star Meghann Fahy https://t.co/SiMT86XsZH

