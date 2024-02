Elhunyt a Die Hard színésze, menyasszonya osztotta meg a tragikus hírt

Elhunyt 64 éves korában Tony Ganios, a Porky’s, a Die Hard és még számos más kultikus filmklasszikus szereplője. A hírt a színész menyasszonya, Amanda Serrano hozta nyilvánosságra.

‘Porky’s’ star Tony Ganios dead at 64 after his ‘heart stopped’ https://t.co/EH95XZPjwV via @nypost

— Bo Snerdley (@BoSnerdley) February 20, 2024