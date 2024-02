Tízezrek előtt ejtette a földre Madonnát a táncosa, videón a fájdalmas esés

Az énekesnő éppen az 1986-os Open Your Heart című slágerét adta elő, amikor székével óriásit esett a színpadon. Madonna azonban profin kezelte a helyzetet, gyorsan hasra fordult, és folytatta a dal éneklését, miközben kuncogott a balesetén.

Madonna falls backwards in her chair during Seattle concert https://t.co/pLVUV5YycR pic.twitter.com/UYltHh2s7H

— Page Six (@PageSix) February 19, 2024