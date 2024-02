Taylor Swift hatalmas összeget adományozott a kansasi lövöldözésben elhunyt anyuka családjának

Taylor Swift 100 ezer dollárt adományozott Lisa Lopez-Galvan családjának, aki a Kansas City Chiefs Super Bowl-győzelmi parádéján történt lövöldözés áldozata lett – írja a Variety.

Taylor Swift has made a donation of $100,000 to the GoFundMe page set up for the family of Lisa Lopez-Galvan, the woman killed in a mass shooting at the Kansas City Chiefs’ victory parade. https://t.co/CjBEkqkRb9

