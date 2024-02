Demenciával diagnosztizálták a híres énekest

Brian Wilsont a 20. század egyik legelismertebb dalszerzőjét demenciával diagnosztizálták, alig két héttel szeretett felesége, Melinda halála után.

The Beach Boys co-founder Brian Wilson ‘suffering from dementia,’ placed under conservatorship https://t.co/JnRiPAypi0 pic.twitter.com/6gzvpFTt0F

— New York Post (@nypost) February 16, 2024