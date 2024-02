A fülig szerelmes Brad Pitt meglépte, Ines-zel elválaszthatatlanok

Brad Pitt és a Vámpírnaplók sztárja, Paul Wesley volt felesége, Ines de Ramon sülve-főve együtt vannak, már amennyire a színész filmforgatásai megengedik. Most pedig a People magazinnak nyilatkozó bennfentes elárulta, hogy kapcsolatuk újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, Ines beköltözött Brad Los Angeles-i otthonába.

Brad Pitt and Girlfriend Ines de Ramon Are Living Together (Exclusive Sources) https://t.co/SCdW5BI65N

— People (@people) February 15, 2024