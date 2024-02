Válik az Amerikai pite Stifflerje

Szakított feleségével az Amerikai pite Steve Stifflerje, Seann William Scott. A színész és belsőépítész felesége, Olivia Korenberg kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva nyújtották be a válási papírokat a Los Angeles megyei bíróságon.

‘American Pie’ star Seann William Scott files for divorce from Olivia Korenberg after 4 years of marriage https://t.co/2hKeIppDbQ pic.twitter.com/7B1Lt7lJCC

— Page Six (@PageSix) February 14, 2024