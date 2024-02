Árulásnak tartják! Harry és Meghan ezzel megszegte az Erzsébet királynőnek tett utolsó ígéretét is

Harry herceg és felesége Meghan Markle új honlapja, amelyen a sussexi címüket használják, a néhai Erzsébet királynővel kötött megállapodásuk elárulása – hangoztatják a királyi családhoz közel álló források.

Harry and Meghan’s ‘provocative’ new website ‘is a betrayal of their agreement with the late Queen’ https://t.co/guW3G5DEYL pic.twitter.com/42miNHvFnh



Mint a Daily Mail írja, jó néhányan azon a véleményen vannak, hogy meglehetősen provokatív a pár döntése, miszerint „Sussex.com” néven indítják újra honlapjukat, ezzel pedig egyértelműen a királyi családhoz való tartozásukat szeretnék nyomatékosítani, miközben épp ők fordítottak neki hátat.

Jól értesült források szerint a pár online vállalkozásának új imázsa miatt egyelőre nem tett panaszt a palota, de az egészen bizonyos, hogy ismét nagy kihívás előtt áll a királyi kamarás, az ő tisztsége ugyanis eldönteni, hogy felelősségre vonja-e a párt, vagy annyiban hagyja a dolgot, az így is törékeny családi béke érdekében.

Harry and Meghan quietly reclaimed their Royal titles in a brand new https://t.co/LaUIpHOTGc site

They seem to have ditched Archewell to reconnect with supporters of the Royal Familyhttps://t.co/a6xs2rIJOT

— Metro (@MetroUK) February 13, 2024